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Массимо Каррера: «Пропустит ли Зобнин чемпионат мира? Пока не знаю»
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Массимо Каррера: «Пропустит ли Зобнин чемпионат мира? Пока не знаю» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью «СЭ» подчеркнул, что полузащитники Роман Зобнин и Джано Ананидзе были в идеальных кондициях перед международной паузой. Вчера грузинский хавбек порвал крестообразные связки колена, а сегодня российский футболист пропустил тренировку сборной России из-за травмы мениска.
— К сожалению, это ситуации, которые нельзя контролировать. И Роман, и Джано находились в идеальных физических кондициях. Зобнин всегда играл, Ананидзе недавно оправился от травмы, но был готов к встрече с Литвой. Конечно, форма не позволяла ему находиться на поле все 90 минут, но он, повторю, был готов к матчу.
— Есть ли риск, что Зобнин пропустит ЧМ-2018?
— Пока не знаю. Нужно понять степень серьезности повреждения, чтобы говорить определенно.
Интервью Карреры
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