Массимо Каррера: «Пропустит ли Зобнин чемпионат мира? Пока не знаю»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью «СЭ» подчеркнул, что полузащитники Роман Зобнин Джано Ананидзе были в идеальных кондициях перед международной паузой. Вчера грузинский хавбек порвал крестообразные связки колена, а сегодня российский футболист пропустил тренировку сборной России из-за травмы мениска.

— К сожалению, это ситуации, которые нельзя контролировать. И Роман, и Джано находились в идеальных физических кондициях. Зобнин всегда играл, Ананидзе недавно оправился от травмы, но был готов к встрече с Литвой. Конечно, форма не позволяла ему находиться на поле все 90 минут, но он, повторю, был готов к матчу.

— Есть ли риск, что Зобнин пропустит ЧМ-2018?

— Пока не знаю. Нужно понять степень серьезности повреждения, чтобы говорить определенно.

Интервью Карреры