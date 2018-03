Шкртел из-за попадания мяча в голову потерял сознание

Защитник сборной Словакии Мартин Шкртел во время финального матча на Кубок короля Таиланда против команды этой страны потерял сознание. В одном из игровых эпизодов 33-летнему игроку обороны сильно попало мячом по голове — он потерял сознание.

Словацкие футболисты быстро оказали помощь Шкртелу, что позволило избежать ситуации, при которой у защитника мог запасть язык. После оказания помощи экс-игрок "Зенита" и «Ливерпуля» смог продолжить матч. Он был заменен на 73-й минуте игры, вместо него на поле вышел Милан Шкриньяр.

Отметим, что матч Словакия — Таиланд завершился победой европейцев со счетом 3:2.

Relieved to hear Martin Skrtel is okay after getting knocked out and swallowing his tongue today pic.twitter.com/dzra8KCyqH

— Ste Carson (@sjrcarson) 25 марта 2018 г.