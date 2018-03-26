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Шкртел потерял сознание после попадания мяча в голову в матче с Таиландом
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Шкртел потерял сознание после попадания мяча в голову в матче с Таиландом 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Soccer News
Защитник сборной Словакии Мартин Шкртел потерял сознание во время товарищеской встречи с национальной командой Таиланда (3:2).
В одном из эпизодов матча Шкртелу после сильного удара попал в голову мяч, после чего защитник упал на газон без сознания. Партнёры по команде мгновенно среагировали на падение футболиста и оказали ему помощь, чтобы у защитника не запал язык. Позже Шкртел смог продолжить матч.
33-летний защитник известен по выступлениям за «Зенит» и «Ливерпуль». В настоящий момент словак играет за «Фенербахче».
Видеозапись момента можно посмотреть в «твиттер»-аккаунте Sporxtv.
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