Шкртел потерял сознание после попадания мяча в голову в матче с Таиландом

Защитник сборной Словакии Мартин Шкртел потерял сознание во время товарищеской встречи с национальной командой Таиланда (3:2).

В одном из эпизодов матча Шкртелу после сильного удара попал в голову мяч, после чего защитник упал на газон без сознания. Партнёры по команде мгновенно среагировали на падение футболиста и оказали ему помощь, чтобы у защитника не запал язык. Позже Шкртел смог продолжить матч.

33-летний защитник известен по выступлениям за «Зенит» и «Ливерпуль». В настоящий момент словак играет за «Фенербахче».

Видеозапись момента можно посмотреть в «твиттер»-аккаунте Sporxtv.