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Каррера прокомментировал травмы Зобнина и Ананидзе
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Каррера прокомментировал травмы Зобнина и Ананидзе 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что полузащитники Роман Зобнин и Жано Ананидзе были в идеальных кондициях перед международной паузой.
— К сожалению, это ситуации, которые нельзя контролировать. И Роман, и Жано находились в идеальных физических кондициях. Зобнин всегда играл, Ананидзе недавно оправился от травмы, но был готов к встрече с Литвой. Конечно, форма не позволяла ему находиться на поле все 90 минут, но он, повторю, был готов к матчу.
— Есть ли риск, что Зобнин пропустит ЧМ-2018?
— Пока не знаю. Нужно понять степень серьезности повреждения, чтобы говорить определенно.
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