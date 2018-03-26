Каррера прокомментировал травмы Зобнина и Ананидзе 

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что полузащитники Роман Зобнин и Жано Ананидзе были в идеальных кондициях перед международной паузой.
— К сожалению, это ситуации, которые нельзя контролировать. И Роман, и Жано находились в идеальных физических кондициях. Зобнин всегда играл, Ананидзе недавно оправился от травмы, но был готов к встрече с Литвой. Конечно, форма не позволяла ему находиться на поле все 90 минут, но он, повторю, был готов к матчу.
— Есть ли риск, что Зобнин пропустит ЧМ-2018?
— Пока не знаю. Нужно понять степень серьезности повреждения, чтобы говорить определенно.
Васильков: Зобнин вернётся на поле к концу апреля
Врач: «Ананидзе вернётся в строй через 5-6 месяцев»