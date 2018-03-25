Каррера: «Травмы Зобнина и Ананидзе это ситуации, которые нельзя контролировать»

"К сожалению, это ситуации, которые нельзя контролировать. И Роман, и Джано находились в идеальных физических кондициях. Зобнин всегда играл, Ананидзе недавно оправился от травмы, но был готов к встрече с Литвой. Конечно, форма не позволяла ему находиться на поле все 90 минут, но он, повторю, был готов к матчу.

Есть ли риск, что Зобнин пропустит ЧМ-2018? Пока не знаю. Нужно понять степень серьезности повреждения, чтобы говорить определенно.

Как я оцению выступление спартаковцев в матче между Россией и Бразилией? Ваша сборная противостояла сильному сопернику. И я остался доволен действиями ребят", — приводят слова Карреры российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Ананидзе пропустит не менее полугода из-за разрыва крестообразных связок колена. Что касается Зобнина, то из-за повреждения мениска он пропустит около месяца.