Ещё
Игрок сборной Англии наймет охрану на время чемпионата мира в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок сборной Англии наймет охрану на время чемпионата мира в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Неназванный футболист сборной Англии намерен нанять охрану на время чемпионата мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.
По информации The Telegraph, спортсмен заплатит за услуги одного телохранителя £7 тыс. Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет оплачивать подобные расходы.
Также издание сообщает, что футболисты сборной Англии опасаются за безопасность семей за пределами отелей.
Ранее стало известно, что тренер сборной Англии уверен в высоком уровне организации чемпионата мира по футболу.
Газета.Ru: последние новости
В Аргентине во время футбольного матча фанаты устроили массовую драку Улан-Удэ может принять чемпионат мира по женскому боксу в 2021 году Игрок немецкого "Гамбурга" может перейти в "Локомотив"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга57
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас32
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой124
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение