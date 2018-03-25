Зелимхан Бакаев: Просто с Гибралтаром точно не будет

Полузащитник молодежной сборной России Зелимхан Бакаев рассказал, чего ждет от предстоящего матча отборочного турнира Евро-2019 с Гибралтаром.

— Игра точно не будет простой, — приводит слова Бакаева официальный сайт РФС. — Можно вспомнить первый матч с Гибралтаром в Туле, когда мы открыли счет только под занавес первого тайма. Соперник, наверняка, будет обороняться большими силами и в этот раз. Вообще, каждый матч в рамках европейской квалификации — огромный опыт для нас, мы должны делать выводы из прошедших игр. Один из них — нужно максимально развивать свое преимущество. Забили один гол, должно быть сумасшедшее желание забить второй, третий, четвертый, пятый…Нужно не оставлять ни единого шанса сопернику. Стоит немного расслабиться, и могут возникнуть серьезные проблемы.

— Как в целом оцениваете наше турнирное положение в отборочном цикле ЧЕ-2019? — Пока мы идем на втором месте, отставая от Сербии, но можем еще ее достать. Сербии предстоит встретиться с нами и Австрией. В любом случае наша задача — побеждать во всех оставшихся играх, все в наших руках. Надеемся выйти в финальную часть напрямую с первого места, а не получится — так со второго места через стыки.

Аяз Гулиев и Федор Чалов. Матч Гибралтар — Россия пройдет 27 марта в Гибралтаре. В первой игре между командами, которая состоялась 5 сентября в Туле, сборная России одержала победу со счетом 3:0. Голы в том матче забили Александр Зуев

Добавим, что Россия занимает второе место в группе 7, отставая на пять очков от Сербии.