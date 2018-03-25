Ещё
Зелимхан Бакаев: Просто с Гибралтаром точно не будет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зелимхан Бакаев: Просто с Гибралтаром точно не будет 

Советский спорт 25 минут назад
Полузащитник молодежной сборной России Зелимхан Бакаев рассказал, чего ждет от предстоящего матча отборочного турнира Евро-2019 с Гибралтаром.
— Игра точно не будет простой, — приводит слова Бакаева официальный сайт РФС. — Можно вспомнить первый матч с Гибралтаром в Туле, когда мы открыли счет только под занавес первого тайма. Соперник, наверняка, будет обороняться большими силами и в этот раз. Вообще, каждый матч в рамках европейской квалификации — огромный опыт для нас, мы должны делать выводы из прошедших игр. Один из них — нужно максимально развивать свое преимущество. Забили один гол, должно быть сумасшедшее желание забить второй, третий, четвертый, пятый…Нужно не оставлять ни единого шанса сопернику. Стоит немного расслабиться, и могут возникнуть серьезные проблемы.
— Как в целом оцениваете наше турнирное положение в отборочном цикле ЧЕ-2019? — Пока мы идем на втором месте, отставая от Сербии, но можем еще ее достать. Сербии предстоит встретиться с нами и Австрией. В любом случае наша задача — побеждать во всех оставшихся играх, все в наших руках. Надеемся выйти в финальную часть напрямую с первого места, а не получится — так со второго места через стыки.
Матч Гибралтар — Россия пройдет 27 марта в Гибралтаре. В первой игре между командами, которая состоялась 5 сентября в Туле, сборная России одержала победу со счетом 3:0. Голы в том матче забили Александр Зуев, Аяз Гулиев и Федор Чалов.
Добавим, что Россия занимает второе место в группе 7, отставая на пять очков от Сербии.
Советский спорт: последние новости
Марк Шайфли: Наблюдать за прогрессом Коннора - чистое удовольствие Дарья Домрачева: Давно такой не ощущала такой поддержки. Болели буквально на каждом метре дистанции Тибо Куртуа: ван Галу не следует говорить об игре вратарей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга56
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ37
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас31
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой122
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение