Матчевая встреча по плаванию «Олимпийские горизонты» пройдет в Нижнем Новгороде

ХХХVIII матчевая встреча по плаванию среди городов России «Олимпийские горизонты» состоится в бассейне дома спорта «Нижегородец» (Нижний Новгород, проспект Героев, 47) 28-30 марта. Об этом сообщает федерация плавания Нижегородской области.

В соревнованиях примут участие спортсмены 2006, 2007-2008 г.р. в составе команд: ДЮСШ «Нижегородец», ДЮЦ «Сормово», ДЮЦ «Олимпиец». СДЮСШОР «Дельфин», ДС «Заречье», ДС «Юность», ДС «Северная звезда», ДЮСШ «Радий», СК «Торпедо», Центр спортивного плавания НФГ, СК «Сормович», World Class «Пушкинский», СДЮСШОР «Заря» Дзержинск, ДЮСШ «Выксунец» Выкса, ФОК «Атлант» Шатки, ФОК «Мещерский» Н. Новгород, ФОК «Олимпийский» Балахна, ФОК «Победа» Богородск, ДЮСШ Княгинино, ФОК «Звездный» Арзамас, ФОК «Чемпион» Выездное, ФОК « Александр Невский » Городец, ДЮСШ «Икар» Саров, ФОЦ «Здоровье» Навашино, ФОЦ «НААШ» Н. Новгород, СДЮСШОР Кстово, Бор-1, ДЮСШ № 10 Иваново, СШООР им Прокуророва Муром, ПОСДЮСШОР Пенза, СШ «Быстрица» Киров, СШОР-9 Чебоксары, СДЮСШОР «Союз» Заречный.

Будет разыграно 40 комплектов медалей на индивидуальных дистанциях, 4 комплекта медалей в эстафетном плавании.

Парад открытия состоится 28 марта в 13:40.

Награждение победителей и призеров состоится 29 марта в 13:40 и в 17:00, 30 марта в 17:25.