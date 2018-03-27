Оправданный Джош Барнетт: Ура! Я снова могу выбивать дерьмо из людей!

Известный американский тяжеловес UFC Джош Барнетт (35-8) сумел избежать дисквалификации после длительного судебного разбирательства с Антидопинговым агентством США (USADA) и с нетерпением ждёт возвращения в спорт.

В допинг-пробе Джоша был обнаружен запрещённый препарат остарин. Боец обратился со своим делом в третейский суд и выиграл его, убедив арбитров независимой арбитражной фирмы McLaren Global Sports Solutions в том, что вещество было принято им ненамеренно и попало в организм с загрязнённой пищевой добавкой. В результате Барнетт, которому грозила четырехлетняя дисквалификация, отделался публичным выговором со стороны USADA.

«Сама концепция USADA неплоха, — приводит слова Барнетта MMAFighting. — Идея создания чего-то, что имеет строгий протокол и процесс, по сути, хороша, но дело в том, что люди, занимающиеся этим, должны действовать разумно и эффективно. К счастью, у меня был выход на очень известного адвоката, который помог мне выпутаться. У меня были люди, которые помогли мне пройти через этот процесс, но это стоило мне денег. Я должен был оплатить тестирование всех добавок, чтобы доказать, что проблема в них. Я потратил очень много денег, чтобы дойти до арбитража и пройти через него».

«Я счастлив, что всё так сложилось, но не испытываю радости по поводу того, что до этого дошло. Так или иначе, я не собираюсь клеймить USADA, потому что в целом их намерения благородны. Это был очень сложный период на данном этапе моей карьеры, и я просто рад, что могу вернуться и заняться тем, что умею делать лучше всего — выбивать дерьмо из людей, вместо того, чтобы ходить по бесконечным заседаниям и показывать, как хорошо я умею подбирать аргументы».

Барнетт не выступает с сентября 2016 года, когда задушил в 3-м раунде белоруса Андрея Орловского

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.