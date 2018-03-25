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Райола: «У Ибрагимовича есть всё, чтобы стать миллиардером»
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Райола: «У Ибрагимовича есть всё, чтобы стать миллиардером» 

Евро-футбол.Ру 8 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Агент Мино Райола считает форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича способным бизнесменом.
— Златан — самый умный среди футболистов и самый богатый, — цитирует агента журнал Quote. — У него есть все, чтобы заработать миллиард. Он чрезвычайно умный и активный на рынке. Мне не нужно ничего ему повторять.
Ибра инвестировал в игровую индустрию, технологические стартапы и бриллианты. Он уже продал много акций хедж-фондам, о которых никто не знает. Он зарабатывает гораздо больше вне футбола.
Когда я предлагаю ему какую-то сделку, он шутит: «Ты снова собираешься украсть у меня кучу денег?» Мой ответ всегда таков: «Для начала я тебя озолочу, я ведь не могу воровать у бедных».
Напомним, что Ибрагимович ближайшие два сезона проведет в «Лос-Анджелес Гэлакси».
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