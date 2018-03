Гомес вернулся в расположение «Ливерпуля» и не сыграет с Италией

Защитник сборной Англии Джо Гомес пропустит товарищеский матч с Италией, сообщает официальный твиттер «трех львов».

It's been confirmed that @J_Gomez97 has returned to @LFC for further assessment on the injury he picked up against the Netherlands. The #ThreeLions squad for Tuesday's game against Italy has been reduced to 2️⃣4️⃣ players. pic.twitter.com/zPeZOk4eF5

— England (@England) March 25, 2018

В пятницу 20-летний игрок обороны получил травму в товарищеском матче с Голландией (1:0). Защитник начал игру в Амстердаме в стартовом составе, но был заменен на десятой минуте.

Гомес уже вернулся в расположение «Ливерпуля», где продолжит восстановление. При этом о характере повреждения не сообщается.

Добавим, что матч с Голландией стал для Гомеса третьим в составе национальной команды.

Таким образом, к матчу с Италией будут готовиться 24 игрока сборной Англии. Игра пройдет 27 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.