Канчельскис: «Вернуть Аршавина в сборную? Вы еще меня позовите»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не сторонник идеи вернуть в национальную команду полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина . 36-летний Аршавин свой последний матч за сборную России провел 15 августа 2012 года, россияне тогда в товарищеской встрече сыграли вничью со сборной Кот-д'Ивуара (1:1).

«Нужно ли возвращать Аршавина в сборную? Вы шутите? Я понял бы, если бы предложили вернуть в сборную Дзюбу и Денисова.

Не думаю, что Аршавина надо опять звать. Возраст. Нужно опираться на тех, кто на виду. Давайте доверять дальше Головину, Миранчукам. У них есть качества, доверяйте им! А Аршавин — это уже прошлое. Вы хотите, чтобы в 37 лет человек зажег на чемпионате мира, играя в Казахстане? Никто же не знает его реальной формы. Зачем фантазировать и искать героя, который приедет и всех спасет. Будем реалистами. Конечно, Андрей — молодец, что держит себя в форме, не опустил рук. Но до уровня сборной, считаю, он уже по объективным причинам не дотягивает.

Заканчивайте уже! Хватит издеваться над Россией, над сборной. И так смотреть на нее невозможно. Вы еще меня позовите», — цитирует Канчельскиса.