СМИ: Футболист сборной Англии намерен нанять охрану на время ЧМ-2018

Футболист сборной Англии, чьё имя не называется, намерен нанять охрану на период чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что услуги одного телохранителя обойдутся футболисту в £7 тысяч.

Футбольная ассоциация Англия (FA) не планирует оплачивать подобные расходы.

Кроме того, по информации издания, игроки сборной Англии обеспокоены безопасностью семей за пределами отелей.

Ранее бывший полузащитник сборной Германии Маттеус высказал мнение, что национальная команда Англии пока не готова к участию в чемпионате мира 2018 года в России.