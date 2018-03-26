Александр Зинченко: «Звездная болезнь? Наверное, этого никогда не будет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сообщил, что не может быть в плохом настроении, когда его ставят на непривычную позицию. Также 21-летний игрок подчеркнул, что ему пора показывать взрослый футбол.

— То, чего я добился со своей командой, и то, где мы находимся, меня, безусловно, радует, — приводит sport.ua слова Зинченко. — Моя команда — это мои родители и мой дядя. Но запас прочности есть, чувствуется, что есть куда стремиться. Это мотивирует.

Звездная болезнь? Наверное, этого никогда не будет. Все зависит от воспитания. Если она когда-то и проявлялась, то мое окружение, в том числе мама, ее пресекали.

Я играю на той позиции, куда меня поставят. Я не могу ходить с кислым лицом, ведь на меня рассчитывают. Любой игрок, даже который сидит на скамейке или трибуне, должен полностью отдаваться команде. Мы — семья, у нас одна цель — побеждать. Позиция в сборной? Как и в клубе, сыграю на той позиции, на которую поставят. Конечно, лучше я себя чувствую все-таки в центре поля.

21 год — это уже такой возраст, когда нужно показывать зрелищный и взрослый футбол. В 20 лет бразильский Роналдо уже был лучшим игроком мира по версии ФИФА, а Пеле в 18 лет выиграл чемпионат мира.