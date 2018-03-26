Главный тренер сборной Ирана не общается с членами Федерации футбола страны из-за задержек по зарплате

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш объявил бойкот руководству Федерации футбола страны.

65-летний специалист, выведший сборную Ирана на чемпионат мира-2018, не получает зарплату. Кейруш отказывается общаться с членами Федерации футбола Ирана, пока ему не выплатят задолженность.

«Сперва принесите мне мою зарплату, а уже потом будете говорить со мной», — несколько раз повторил Кейруш на видео, появившемся в Сети.

На чемпионате мира в России сборная Ирана сыграет в группе В, где ее соперниками будут национальные команды Испании, Португалии и Марокко.