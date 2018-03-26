Смолов: не готов ради денег предать мечту о команде из топ европейских лиг

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов объяснил решение отказаться от предложения китайского клуба в прошедшее трансферное окно. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал россиянину зарплату €10 миллионов в год.

«Если бы я уехал в Китай, то отказался бы от цели — попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Предать мечту ради денег? Я не готов», — приводит слова Смолова MAXIM Online.

Россиянин отметил, что все уехавшие в Китай футболисты страдают и хотят сбежать.

«Сейчас клубы уровня Лиги чемпионов не горят желанием нас брать. Я с этим столкнулся в трансферное окно. Предложения были, но только в аренду с правом выкупа», — добавил Смолов.

По его словам, в западных странах считаются у россиян иной менталитет, они являются закрытыми, хмурыми, способными нахамить тренеру, поругаться с партнёрами или нарушить режим.

«Я не рассматриваю чемпионат мира как площадку для своего стартапа. Хотя если сборная России выступит удачно, то нашими игроками снова заинтересуются в Европе», — подытожил Смолов.

Ранее Смолов подверг критике игру сборной России в контрольном матче с Бразилией.