Как и почему исчезает пляж в сочинском Олимпийском парке

В ближайшей перспективе — исчезновение большой части местного пляжа. Процесс уже вовсю идёт, и первыми его ощутили постояльцы Олимпийской деревни.

Как такое могло случиться, и в чём причина? Как обычно это бывает у нас в России, всё дело в абсолютной некомпетентности и патологической жадности госчиновников.

Ради денег и просто из нежелания прислушаться к мнению учёных они готовы уничтожить целые экосистемы. Тем более, когда речь идёт о самом громком нацпроекте последнего десятилетия — застройке Имеретинской долины под нужды сочинской Олимпиады. Долина эта возникла по геологическим меркам буквально вчера — всего лишь 7,5 тысяч лет тому назад. Она почти абсолютно плоская — уклон не превышает нескольких метров. На велике кататься одно удовольствие.

Весь берег был украшен сплошным широким пляжем, усыпанным галькой и чёрным песком. В некоторых местах его ширина доходила до 100 метров, что засвидетельствовала немецкая аэрофотосъёмка времён оккупации. Впрочем, и на снимках совсем недавнего времени, перед олимпийским строительством, пляж виден очень хорошо. Обратите внимание на небольшой водоём прямоугольной формы в левой части снимка. Напротив него — пляж стандартной ширины, чуть уже, чем соседний.

А вот, что сейчас мы видим на побережье, возле того самого водоёмчика. Как раз самое начало Олимпийской деревни, её орнитологический парк.

Давайте пройдём вдоль побережья и своими глазами увидим причину экологического бедствия. Ведь когда на морском курорте исчезает пляж — это и есть самое настоящее бедствие. Вот в этом месте, у бистро, песок и галька всё ещё покрывают ростверк бетонной набережной.

Сюда можно попасть, если проехать к морю перепендикулярно между стадионом «Фишт» и ледовым дворцом.

Отснял панорамное фото, для лучшей визуализации. Граница реального пляжа проходит прямо по правому торцу кафе. Очень интересно будет вернуться сюда через год-другой и посмотреть, куда уйдёт песок.

Ещё один вид. Очень удобно засекать от рекламы «Рэдиссона».

Если двинуться от этой точки вдоль берега в сторону Адлера, то буквально через 5 метров сразу увидишь разницу.

Пляжное покрытие ушло резко вниз, примерно на 0,5−1м.

Здесь для организации береговой защиты навалили больших камней. Очень хорошо для романтических фотографий, конечно. Как, вы ещё не подписаны на мою инсту? Да как так можно-то, пропускаете всё самое красивое и сочное.

Тут надо рассказать, как вообще появился имеретинский галечный пляж. Ещё в те времена, когда древние кавказские племена сооружали дольмены, они наблюдали, как небольшая горная река Мзымта выносит в Чёрное море тысячи тонн песка и мелких камней. Наука называет их «аллювиальными отложениями». Сейчас по руслу реки проходит граница между Адлером и Олимпийской деревней.

На фото хорошо видна граница между коричневой речной и синей морской водами. Сила юго-восточного течения разносит песок и гальку вдоль побережья, к границе с Абхазией, и формирует пляж. Морское дно на этом участке обрывистое, и почти сразу уходит на глубину до 500 метров.

Ежегодный объём выносимых отложений — порядка 30000куб. м. в год. Это почти 300 (!) ж/д вагонов, или 2500 КАМАЗов.

Настоящая каменно-песочная река! Подробнее тема ''вдольбереговых наносных потоков'' освещена в нескольких научных диссертациях, которые при желании можно найти в интернете. Такой гигантский объём, понятно, не выносится полностью на пляж, а примерно на треть отсыпается в глубину, делая обрыв более пологим. Море и его шторма то накрывали Имеретинскую долину, то оступали под натиском отложений, и в результате пришли к равновесию. Которое было нарушено в ходе безалаберного проектирования и поспешного строительства всего Олимпийского кластера. Первый удар приняли на себя местный пляж и набережная в районе Олимпийской деревни.

Этот участок разрушился не просто так. Давайте посмотрим, на чём держится бетонная конструкция. А на всё том же галечно-песчаном основании.

Морские штормовые волны вымывают пляж, утаскивая аллювий на большую глубину, основание исчезает, набережная рушится.

Всё просто. Как раз за день до съёмки в Сочи наблюдалось что-то в виде небольшого шторма, и я даже удирал от него, пусть и постановочно.

На Олимпийской набережной волна спокойно перекинула гальку на велосипедную дорожку.

Смыло и часть тротуарной плитки.

А конструкции набережной и вовсе пришёл полный кирдык.

Замечу, что несколько лет назад на этом участке ещё был вполне приличный пляж. Сейчас же на его месте остался узкий стометровый огрызок шириной всего в несколько метров.

По бокам строители уже отсыпали целые горы камней, для береговой защиты. На предыдущем фото слева можно узреть кучу высотой в два человеческих роста. Другой конец более пологий.

Как видите, свежеотстроенный городок полностью лишён пляжа. Более того, оставшийся пляжный отрезок стремительно отступает, и граница уже проходит по стадиону «Фишт». Кто или что виноват в том, что море отбирает у сочинских отдыхающих драгоценные метры купания и загара?

Виновник экологических бед хорошо виден на следующем фото. Знакомьтесь: Имеретинский морской порт.

Это не классический морпорт в нашем понимании, куда заходят огромные корабли и разгружаются десятки торговых судов. Так, небольшое пристанище для катеров, яхт и прогулочных корабликов, на которых катают туристов.

При всей своей никчёмности и малозначимости порт занял важнейший кусок побережья, у самого устья Мзымты. И наглухо перегородил русло той самой «каменной реки», снабжавшей аллювиальным материалом Имеретинский пляж.

Теперь всё, что выносит Мзымта с горных склонов кавказских гор, уходит прямиком в бездонные морские недра. А побережье нуждается в ежегодной отсыпке тех самых 2500 КАМАЗов. По 6−7 в день.

Каждый день, без выходных и праздников. Иначе море всё равно возьмёт своё, ему наплевать на олимпиады и яхтенные нужды высокого начальства. Оставляя вот такие пустоты под будущими провалами набережной. Со скоростью примерно 100 метров в год.

А куда уходят так необходимые туристам галька и песок? Так вот же они, скапливаются прямо у порта и под ним. Обратите внимание на бетонные уголки, занесённые смесью.

Всего несколько лет назад они были скрыты под водой, как и трубчатые стены порта.

А теперь под портовыми конструкциями прямо-таки Тенерифе…

Подавляющая часть вынесенной из Мзымты гальки оседает теперь вниз, образуя гигантский конус, по чьей вершине я и ходил, наблюдая удары волн о дальнюю часть галереи.

Через пару лет тут можно будет устраивать пикники, не опасаясь, что зальёт. Если в одном месте что-то прибывает, в другом точно так же убудет.

Первым в 2012 году погиб стометровый участок пляжа Олимпийской деревни, примыкающий к порту. Кстати, если вы думаете, что такая мощная каменная стена надёжно защитит набережную, то ошибаетесь. Она опускается со скоростью примерно 1−2 метра в год, ведь из-под неё море вымывает песчаное основание.

За этим участком погиб следующий, потом ещё один, где я героически восседал на велосипеде. Процесс деградации идёт ежедневно, вытесняя отдыхающую публику всё ближе и ближе к границе с Абхазией. У самого порта тоже, кстати, проблемы. С одного конца — канарские пляжи, с другой — начало провала.

Лихорадочно начинаем затыкать дыры и монтировать новые перегородки. Вот только поможет ли?

Кто виноват — понятно, но что делать? Выхода всего два: снести порт или организовать перенос гальки специальными инженерно-морскими судами.

Первый вариант намного лучше, но он практически неосуществим. Ведь придётся посадить тех болванов, кто подписывал разрешение на строительство, а они сейчас руководят нашим государством.

Второй вариант сопряжён с постоянными расходами, да и чиновникам пока эта тема не очень интересна. Как обычно, проблема должна перейти в фазу тотального апокалипсиса, чтобы руководство края начало чесаться. Думаю, это произойдёт через 5−6 лет, когда полностью исчезнет пляж перед главными олимпийскими объектами. Тогда и возникнут в телевизоре героические физиономии всяких вице-премьеров, раздающих команды по спасению того, что ушло на дно морское ещё позавчера.

А пока делайте памятные фотографии, запоминая на всякий случай геолокацию.

Над прекрасным олимпийским пляжем сгущаются тучи, и не факт, что вы сможете позагорать тут через пару лет. Вернёмся сюда следующим летом, и сравним?