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Шамиль Газизов: «По Живоглядову к нам никто не обращался»
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Шамиль Газизов: «По Живоглядову к нам никто не обращался» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» отметил, что в клуб по поводу защитника Дмитрия Живоглядова никто не обращался.
— Живоглядов в этом сезоне демонстрирует хорошую игру. Парень достоин вызова в сборную России? Особенно с учетом того, что у команды есть проблемы в обороне.
— Не мне судить, есть главный тренер сборной, который смотрит и делает выбор. От себя могу сказать, что хорошо знаю работоспособность Димы, его таланты. Кроме того, он и в быту молодец. Если Живоглядов в итоге получит вызов в национальную команду, то мы будем очень рады.
— Способен он повторить судьбу Зинченко и перейти в топ-клуб уже летом?
— Шанс есть у многих. Наши футболисты своей работой и желанием доказывают свою состоятельность. А дальше не мне судить.
— В прошедшее трансферное окно был ли интерес к нему со стороны топовых команд?
— Нет, к нам никто не обращался. (Павел ГУРЕВИЧ)
Полное интервью Шамиля Газизова
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