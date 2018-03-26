Шамиль Газизов: «По Живоглядову к нам никто не обращался»

— Живоглядов в этом сезоне демонстрирует хорошую игру. Парень достоин вызова в сборную России? Особенно с учетом того, что у команды есть проблемы в обороне.

— Не мне судить, есть главный тренер сборной, который смотрит и делает выбор. От себя могу сказать, что хорошо знаю работоспособность Димы, его таланты. Кроме того, он и в быту молодец. Если Живоглядов в итоге получит вызов в национальную команду, то мы будем очень рады.

— Способен он повторить судьбу Зинченко и перейти в топ-клуб уже летом?

— Шанс есть у многих. Наши футболисты своей работой и желанием доказывают свою состоятельность. А дальше не мне судить.

— В прошедшее трансферное окно был ли интерес к нему со стороны топовых команд?

Полное интервью Шамиля Газизова