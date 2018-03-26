Ещё
«Кубок Большой Невы» с берегов Невы отправился в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кубок Большой Невы» с берегов Невы отправился в Подмосковье 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В международном турнире по зимнему плаванию приняли участие свыше 100 российских «моржей» и почти 60 зарубежных гостей.
На пляже Трубецкого бастиона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга состоялись соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы». Международный турнир, в котором участвовало свыше 100 российских «моржей» и почти 60 зарубежных гостей, организовали федерация зимнего плавания Санкт-Петербурга и музей истории Санкт-Петербурга при поддержке и ДОСААФ многих городских организаций.
В заплывах по воде температурой 0,4 градуса участвовали и досаафовцы, и юнармейцы. Лучший результат среди них продемонстрировал заместитель начальника городского стрелково-спортивного центра Владимир Кузьмин. На дистанции 25 метров брассом он принес золотую медаль команде ДОСААФ в зачете среди общественных организаций.
Обладателем главного трофея стала команда Московской областной федерации закаливания и зимнего плавания, в упорной борьбе опередившая хозяев воды из федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга.
Награждение победителей и призеров прошло в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Для любителей зимнего плавания организаторы подготовили экскурсию по Петропавловской крепости и торжественный ужин. Зарубежные гости и участники турнира из других регионов были впечатлены масштабом поддержки зимнего плавания в Северной столице, а горожане получили наглядный пример здорового образа жизни и зарядились позитивной энергией и атмосферой дружбы и братства, царившими на розыгрыше кубка Большой Невы.
ТК «Звезда»: последние новости
На Северном флоте завершён хоккейный турнир, посвящённый Дню моряка-подводника На базе Пансиона воспитанниц Минобороны России стартовала VII Всеармейская олимпиада по иностранному языку Жуткий «поезд-призрак» испугал пользователей Сети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга57
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас32
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой124
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение