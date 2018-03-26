«Кубок Большой Невы» с берегов Невы отправился в Подмосковье

В международном турнире по зимнему плаванию приняли участие свыше 100 российских «моржей» и почти 60 зарубежных гостей.

На пляже Трубецкого бастиона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга состоялись соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы». Международный турнир, в котором участвовало свыше 100 российских «моржей» и почти 60 зарубежных гостей, организовали федерация зимнего плавания Санкт-Петербурга и музей истории Санкт-Петербурга при поддержке и ДОСААФ многих городских организаций.

В заплывах по воде температурой 0,4 градуса участвовали и досаафовцы, и юнармейцы. Лучший результат среди них продемонстрировал заместитель начальника городского стрелково-спортивного центра Владимир Кузьмин . На дистанции 25 метров брассом он принес золотую медаль команде ДОСААФ в зачете среди общественных организаций.

Обладателем главного трофея стала команда Московской областной федерации закаливания и зимнего плавания, в упорной борьбе опередившая хозяев воды из федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга.

Награждение победителей и призеров прошло в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Для любителей зимнего плавания организаторы подготовили экскурсию по Петропавловской крепости и торжественный ужин. Зарубежные гости и участники турнира из других регионов были впечатлены масштабом поддержки зимнего плавания в Северной столице, а горожане получили наглядный пример здорового образа жизни и зарядились позитивной энергией и атмосферой дружбы и братства, царившими на розыгрыше кубка Большой Невы.