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Федор Смолов: «Не рассматриваю ЧМ-2018 как площадку для своего стартапа»
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Федор Смолов: «Не рассматриваю ЧМ-2018 как площадку для своего стартапа» 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в интервью MAXIM Online отметил, что российскими игроками могут заинтересоваться в Европе в случае успеха сборной России на чемпионате мира-2018. Вместе с тем, форвард не рассматривает турнир как площадку для перехода в другой клуб.
— Идеальный старт в Европу — как у Андрея Аршавина: он отжег на Евро-2008 и попал в «Арсенал». Теперь ты должен выстрелить на домашнем чемпионате мира.
— Было бы супер, конечно. Я ведь как мечтой загорелся? В шесть лет подошел к телевизору, а там играл «Милан» в Лиге чемпионов. У всех были черные и белые бутсы, только у Джорд­жа Веа — красные. Я тогда сказал: «Вот он и будет моим любимым футболистом». Играть в Италии — это очень круто. Но я не рассматриваю чемпионат мира как площадку для своего стартапа. Хотя если сборная России выступит удачно, то нашими игроками снова заинтересуются в Европе. Сейчас клубы уровня Лиги чемпионов не горят желанием нас брать. Я с этим столкнулся в трансферное окно. Предложения были, но только в аренду с правом выкупа. Если все хорошо — тебя оставят. Никто не хочет повторения историй с Жирковым, Билялетдиновым, Аршавиным… На Западе считают, что у нас другой менталитет, мы не знаем язык, все закрытые, хмурые. А если не ставят в состав, то мы можем нахамить тренеру, поругаться с партнерами, нарушить спортивный режим. Обычное дело, когда тренер на просмотре говорит: «Я не хочу видеть русского в своей команде. Не берите его».
— Было такое, когда играл в Нидерландах?
— Я вписался легко, так как знал английский, и в «Фейеноорде» была молодая команда, мои ровесники. Общаюсь с парнями до сих пор.
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