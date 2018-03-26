На базе ЦСКА ЦВО завершилась спартакиада общеобразовательных организаций МО РФ по лыжным гонкам

В заключительный день соревнований на базе ЦСКА Центрального военного округа прошли забеги на дистанции 3 и 5 килоиетров свободным стилем для младшей и старшей возрастных групп

24 марта 2018 года завершилась Спартакиада общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ по лыжным гонкам. В заключительный день соревнований на базе ЦСКА Центрального военного округа прошли забеги на дистанции 3 и 5 килоиетров свободным стилем для младшей и старшей возрастных групп соответственно.

В ходе упорной борьбы среди юношей 1999-2001 г.р. победу одержал Белов Сергей , второе место занял Соловьев Святослав, на третьем месте Новожилов Артем. Все представленные спортсмены из Кадетской спортивной школы ВИФК.

Среди юношей 2002-2004 г.р. победителем стал Петров Аркадий , второе место завоевал Галеев Александр, третье место занял Быков Дмитрий . Победитель и призеры данной возрастной группы из Казанского суворовского военного училища.

В командном зачете места распределились следующим образом: победителем стала Кадетская спортивная школа ВИФК, второе место завоевало Казанское СВУ, и третье почетное место заняло Екатеринбургское СВУ.