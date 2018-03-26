На базе ЦСКА ЦВО завершилась спартакиада общеобразовательных организаций МО РФ по лыжным гонкам 

В заключительный день соревнований на базе ЦСКА Центрального военного округа прошли забеги на дистанции 3 и 5 килоиетров свободным стилем для младшей и старшей возрастных групп
24 марта 2018 года завершилась Спартакиада общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ по лыжным гонкам. В заключительный день соревнований на базе ЦСКА Центрального военного округа прошли забеги на дистанции 3 и 5 килоиетров свободным стилем для младшей и старшей возрастных групп соответственно.
В ходе упорной борьбы среди юношей 1999-2001 г.р. победу одержал Белов Сергей, второе место занял Соловьев Святослав, на третьем месте Новожилов Артем. Все представленные спортсмены из Кадетской спортивной школы ВИФК.
Среди юношей 2002-2004 г.р. победителем стал Петров Аркадий, второе место завоевал Галеев Александр, третье место занял Быков Дмитрий. Победитель и призеры данной возрастной группы из Казанского суворовского военного училища.
В командном зачете места распределились следующим образом: победителем стала Кадетская спортивная школа ВИФК, второе место завоевало Казанское СВУ, и третье почетное место заняло Екатеринбургское СВУ.