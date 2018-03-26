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Виктория Лопырева: «Перед командировками, связанными с ЧМ-2018, меня предупреждают о возможных провокациях»
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Виктория Лопырева: «Перед командировками, связанными с ЧМ-2018, меня предупреждают о возможных провокациях» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
В гостях у обозревателя «СЭ» Александра ЛЬВОВА и его авторской программы «Начистоту» побывала очаровательная россиянка, удостоившаяся чести стать первым послом ФИФА среди соотечественниц.
— На Западе еще не теряют надежды сорвать проведение чемпионата мира, то пытаясь обвинить наших футболистов якобы в употреблении допинга, то Россию в агрессивной политике. Как на это реагирует президент ФИФА, и есть ли повод для волнения у российских болельщиков?
— Господин Инфантино в курсе всего того, что связано с чемпионатом. Он делает все возможное, чтобы главный турнир четырехлетия прошел на самом высоком уровне и постоянно держит руку на пульсе. И в этом плане позиция президента непоколебима. Хотя перед тем, как я выезжаю в командировки, связанные с представлением чемпионата, меня предупреждают о возможных провокациях.
— Неужто могут мельдоний послу чемпионата подсыпать?
— Я слишком люблю футбол, а потому готова ко всему (смеется). А встречаться в поездках стараюсь с теми людьми, кто его любит так же, как я. И после общения с ними могу со всей ответственностью заявить, что грандиозный праздник футбола в России мы получим. Убеждена, что это будет лучший чемпионат за всю историю футбола.
Полная версия интервью Виктории Лопыревой
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