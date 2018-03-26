Ещё
Виктория Лопырева: «Пыталась забить Шмайхелю. И у меня почти получилось»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктория Лопырева: «Пыталась забить Шмайхелю. И у меня почти получилось» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В гостях у обозревателя «СЭ» Александра ЛЬВОВА и его авторской программы «Начистоту» побывала очаровательная россиянка, удостоившаяся чести стать первым послом ФИФА среди соотечественниц.
— А с какой целью приезжал в Ростов кумир фанатов «Манчестера Юнайтед», знаменитый вратарь Петер Шмайхель? Чем вы с ним занимались?
— Я пыталась ему забить. И у меня почти получилось.
— Не понял…
— Петер прибыл в наш город с телекомпанией, чтобы сделать свое шоу об одной из столиц чемпионата мира. Я показывала ему Ростов, рассказывала о его интересных местах, у меня брали интервью. А поскольку это было за сто дней до старта турнира, провела еще и пресс-конференцию. Потом мы его заманили на детский турнир по футболу, где поставили знаменитого голкипера в ворота. Вот там я, в костюме и на высоких каблуках, пыталась забить Шмайхелю.
— Успешно?
— Я же сказала «почти».
Спорт-Экспресс: последние новости
Шамиль Газизов: "С контрактом Семака все давно решено. Больше добавить нечего" Чемпионат мира по танцам перенесут в случае выхода "Трактора" в финал Восточной конференции Вратарь "Эспаньола" отказал "Наполи"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга58
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас35
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой124
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ39
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение