Виктория Лопырева: «Пыталась забить Шмайхелю. И у меня почти получилось»

В гостях у обозревателя «СЭ» Александра ЛЬВОВА и его авторской программы «Начистоту» побывала очаровательная россиянка, удостоившаяся чести стать первым послом ФИФА среди соотечественниц.

— А с какой целью приезжал в Ростов кумир фанатов «Манчестера Юнайтед», знаменитый вратарь Петер Шмайхель? Чем вы с ним занимались?

— Я пыталась ему забить. И у меня почти получилось.

— Не понял…

— Петер прибыл в наш город с телекомпанией, чтобы сделать свое шоу об одной из столиц чемпионата мира. Я показывала ему Ростов, рассказывала о его интересных местах, у меня брали интервью. А поскольку это было за сто дней до старта турнира, провела еще и пресс-конференцию. Потом мы его заманили на детский турнир по футболу, где поставили знаменитого голкипера в ворота. Вот там я, в костюме и на высоких каблуках, пыталась забить Шмайхелю.

— Успешно?

— Я же сказала «почти».