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Федор Смолов: «Стеснялся подойти к Ибрагимовичу»
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Федор Смолов: «Стеснялся подойти к Ибрагимовичу» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что его любимым футболистом является Златан Ибрагимович. Также он вспомнил о встрече со шведом.
— Любимый фтболист? Раньше — Веа и Андрей Шевченко. Теперь — Златан Ибрагимович. Однажды встретил его в Монако. Стеснялся к нему подойти, он обедал с детьми. А мне все говорили: «Иди к Ибре, попроси сфоткаться!» — «Да неудобно как-то. Я бы на его месте снялся. Но ведь все люди разные». В итоге мне удалось сфотографироваться благодаря моему товарищу, он сам попросил Златана.
Tb #нанихсеки #златкобратэ
Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 19 Авг 2016 в 9:39 PDT
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