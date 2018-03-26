Анфиса Резцова: Как бы сложно с Михаилом Прохоровым ни приходилось — такого спада и столько грязи не было

Прославленная биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко высказалась о работе президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова , отметив, что свои функции он толком не исполнял.

— Начала понимать, что все скверно, спустя год после прихода Кравцова в СБР. В свое время била во все колокола — лишь бы убрали Михаила Прохорова , но вскоре была готова перед ним извиниться и просить о возвращении в команду. Как бы сложно с Прохоровым ни приходилось — такого спада и столько грязи не было, — сказала Резцова в интервью корреспонденту «Матч ТВ».

— А что именно произошло за тот год, когда вы так радикально поменяли свою точку зрения?

— Я сама в 2014-м двумя руками голосовала за Кравцова и первое время с ним достаточно плотно и уважительно общалась. Он всячески давал понять, что сменит команду, позовет молодых, понимающих. Сам просил меня подтянуть наших олимпийских чемпионов прошлого, великих спортсменов: Тарасова, Драчева, Васильева, Чепикова. Была готова помочь, работать с этой командой, а потом как-то все сошло на нет. Оказалось, никакой смены руководящего коллектива он проводить не собирался. Остались все те же престарелые функционеры, которые в биатлоне нулевые. На наш вид им наплевать. Значит, свои функции президента федерации Кравцов толком не исполнял. Какое движение вперед может быть, если он не собирался ничего менять? Только говорил, что, допустим, с тем же Александром Тихоновым толком не ладит, а на деле ходили в товарищах, совещались, переговаривались. А Тихонов, при всем уважении, тоже изжил свое в биатлоне как руководитель. Вот они в связке чего-то решали, воплощали в жизнь, и мы получили то, что имеем сейчас.

— Чем вызвано молчание главы СБР: Кравцов избегает публичности или не признает своей вины в возникшей ситуации и не считает нужным давать объяснения?

— Полагаю, для него должность главы СБР просто была не слишком важна: пойдет — так пойдет, нет — так нет. Главная работа — директор ЦСП. Там он правая рука Мутко, у них свои терки, а биатлон… Думаю, Кравцов считал, что Прохоров все разрушил и хуже уже точно не станет. А если повезет, то можно чего-то выиграть. Но ничего полезного и положительного сделано не было. Окружил себя советчиками, которые находились с ним на одной волне, как Тихонов или Касперович, и мы видим, к чему это привело. Просто команды из радеющих за биатлон людей, понимающих в нем у него не было.

— Если такую команду удастся создать новому руководству, то дела пойдут в гору? Или, как мы привыкли слушать при неудачах в футболе и хоккее, надо менять всю систему, начиная с детского спорта?