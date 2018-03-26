«Ливерпуль» готов заплатить за форварда РБ «Лейпциг» 100 млн евро

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По данным источника, рулевой «красных» Юрген Клопп надеется заполучить игрока грядущим летом. Отмечается, что английский клуб предлагает РБ «Лейпциг» 100 млн евро.

Источник уверяет, что 22-летний футболист готов рассмотреть предложения от других команд, поскольку недоволен нынешним положением своего клуба, который расположился на 6-й позиции в бундеслиге.

В нынешнем сезоне форвард провел 37 матчей, забил 18 голов и отдал 6 голевых передач.