«Виннипег» одержал волевую победу в матче с «Нэшвиллом»

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Джетс». Победный буллит на свой счет записал Марк Шайфли

«Виннипег» одержал победуа пятом матче подряд и со 102 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, а «Нэшвилл» в нем же расположился на первой строчке, имея в активе на пять очков больше. Для «Предаторз» это поражение стало третьим кряду.