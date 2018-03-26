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«Виннипег» одержал волевую победу в матче с «Нэшвиллом»
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«Виннипег» одержал волевую победу в матче с «Нэшвиллом» 

Советский спорт 27 минут назад
Основное время встречи завершилось вничью — 4:4. У хозяев льда шайбы забросили КайлКоннор, Дастин Бафлин, Брайан Литтл и Блейк Уилер, а у гостей — Роман Йоси, Кайл Туррис, Райан Эллис и Виктор Арвидссон.
Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Джетс». Победный буллит на свой счет записал Марк Шайфли.
«Виннипег» одержал победуа пятом матче подряд и со 102 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, а «Нэшвилл» в нем же расположился на первой строчке, имея в активе на пять очков больше. Для «Предаторз» это поражение стало третьим кряду.
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