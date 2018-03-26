Шамиль Газизов: «С контрактом Семака все давно решено. Больше добавить нечего» 

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» отметил, что клуб согласовал новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Ранее сам специалист сообщил, что существует договоренность о двухлетнем соглашении.
— Вы говорили, что заинтересованы в продлении контракта с Семаком. Удалось прийти к соглашению?
— У нас все с этим хорошо. Новый контракт с Сергеем Богдановичем — решенное дело.
— Уже подписали? На какой срок?
— Могу только сказать, что все давно решено. Больше добавить нечего. (Павел ГУРЕВИЧ)
Полное интервью Шамиля Газизова