Впервые на нейтральном: Япония сыграет против Украины

Япония — Украина

Стадион: «Морис Дюфран» (Льеж, Бельгия)

Начало матча: 15:20 Арбитр: Барт Вертентен (Бельгия)

Товарищеская встреча Японии и Украины начнется непривычно рано для болельщиков европейского континента. Однако в Стране восходящего солнца будет к этому моменту уже поздний вечер и, стало быть, исключительно для болельщиков «синих самураев» начало матча имеет послеобеденное время. В этом поединке тренерские штабы команд будут решать абсолютно разные задачи. Если перед Вахидом Халилходжичем стоит задача подготовить команду к чемпионату мира, отобрав лучших из лучших, то для Андрея Шевченко это будет очередная игра «для галочки», по сути, не имеющая какое-либо значение на данный момент.

Отметим, что сборная Японии пробилась на мундиаль в шестой раз подряд, о чем их предстоящему сопернику можно только мечтать. Но свидетельствует ли такая стабильность о силе команды? Отнюдь. Команды отборочного цикла в Азии на порядок слабее, нежели в Европе. И, тем не менее, «синие самураи» на протяжении 20 последних лет демонстрируют достаточно стабильную игру.

Правда, в последнее время команда из Страны восходящего солнца навряд ли может похвастать результатами. Победы над откровенно слабыми сборными Китая и КНДР мало про что говорят. А вот с соперниками уровня повыше японцам справиться не удалось. Возникли трудности у подопечных Вахида Халилходжича даже в последней контрольной встрече против сборной Мали. Отыгрались «синие самураи» лишь в компенсированное время (1:1). На предстоящий матч тренерский штаб сборной Японии не имеет возможности выставить оптимальный состав. Так в поединке не сыграют фулбек Хироки Сакаи, центральный защитник Майя Йосида , форвард Синдзи Окадзаки и атакующий полузащитник Синдзи Кагава

В отличие от японской команды, сборная Украины после неудачного отборочного турнира к ЧМ-2018 отыграла два товарищеских матча. Сначала команда Андрея Шевченко на своем поле переиграла команду Словакии 2:1, а после этого, в Испании не смогла победить сборную Саудовской Аравии, сыграв с противником вничью 1:1. Хотя уже на 32-й минуте встречи Кравец вывел «желто-голубых» вперед после передачи от Коноплянки. Но буквально черед 6 минут Фахад Аль Муваллад восстановил статус-кво.

За 19 последних товарищеских матчей сборная Украины потерпела только одно поражение — от Мальты в июне прошлого года со счетом 0:1. В 18 остальных встречах она одержала 13 побед и пять раз сыграла вничью. С Японией украинцы встречались дважды — в 2002 году, когда в Стране восходящего солнца проиграли со счетом 0:1, и в 2005 году, когда на главной киевской арене победили со счетом 1:0 благодаря голу Андрея Гусина с пенальти на 89-й минуте.

Интересные факты противостояния Японии и Украины:

Команды имеют в активе домашние победы со счетом 1:0, но на нейтральном поле встретятся впервые

В 10 последних матчах сборная Украины добыла 5 побед, Япония — 4 Свои предыдущие товарищеские матчи соперники завершили с одинаковым счетом 1:1 Сборная Украины находится на 35-м месте в рейтинге ФИФА, Япония — на 55-м Ориентировочные составы на игру:

Япония: Накамура — Угадзин, Содзи, Макино, Нагатомо, Осима, Хасебе, Мориока, Кубо, Усами, Осако.

Украина: Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Соболь, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Марлос, Коноплянка, Беседин.

Прогноз на матч Япония — Украина:

Сборная Японии испытывает серьезные кадровые проблемы. Не впечатлили своей игрой «синие самураи» в противостоянии с командой Мали. Сборная Украины в целом неплохо смотрелась во встрече против Саудовской Аравии, однако из-за тяжелых погодных условий не смогла продемонстрировать свои лучшие качества. Возможно, команда Андрея Шевченко сделает это в предстоящем матче.

Букмекеры отдают небольшое преимущество украинцам. Так средний коэффициент на победу «желто-голубых» составляет 2.50 баллов, на успех же японцев — 2.90 баллов. Ничейный исход оценивается в 3.20 баллов.