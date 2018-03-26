Япония — Украина. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 27 марта

Япония

Для «самураев буру» это будет уже второй поединок в Бельгии за этот международный перерыв. В первом матче на стадионе «Морис Дюфран» сборная Японии спасла ничью против сборной Мали. Под занавес первого тайма Диаби реализовал пенальти и заставил японцев отыгрываться.

Полурезервный состав азиатов никак не мог создать настолько убойный момент, что не забить было бы просто грехом. Были полумоменты, но запах гола постепенно нарастал к концу поединка.

Подопечные Вахида Халилходжича смогли отыграться только на 93-й минуте. Накайима реализовал один из моментов и подарил своей команде ничью — 1:1. Более детально проследить за этим матчем было практически невозможно — японские трансляции не всегда имеют хорошее качество.

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Напомним, что перед этим сбором «синие самураи» провели три поединка в рамках Чемпионата Восточной Азии. Два из них (против Северной Кореи и Китая) они выиграли, а Южной Корее крупно проиграли (1:4).

Украина

«Желто-синяя дружина» не играла с начала ноября, когда во Львове благодаря своим лидерам Ярмоленко и Коноплянке обыграла Словакию 2:1.

И вот на прошлой неделе сборная Украины провела товарищескую встречу с будущим соперником сборной России — Саудовской Аравией. Матч закончился ничьей 1:1, но все преимущество было на стороне подопечных Андрея Шевченко

Все голы пришлись на первый тайм. В его средине Коноплянка после сольного прохода навесил в штрафную, а Кравец был лучшим на втором этаже. Однако аравийцы ответили очень быстро — через шесть минут они уже сравняли счет.

Что интересно, за весь первый тайм обе команды нанесли только по одному удару в створ, и они оказались голевыми. Еще примечательно, что украинцы заиграли живее во второй половине, когда на поле вышли условные резервисты: Ротань, Соболь и Буяльский. Они создали больше моментов: с их появлением Украина шесть раз проверяла 21-го номера аравийцев, но уже безрезультатно.

Прогноз

Характерная черта современной сборной Японии: в пяти матчах из последних шести «синие самураи» забивали не больше одного гола. Характерная черта сборной Украины: низкая реализация моментов и крайняя нестабильность результатов. То они терзают оборону исландцев и проигрывают 0:2, то выжимают максимум из своих немногочисленных шансов и обыгрывают словаков 2:1.