Япония — Украина: прогноз на матч с хорошим коэффициентом

Во вторник в одном из товарищеских матчей сразятся сборные Японии и Украины. Встреча пройдёт на нейтральном поле, и в ней нет фаворита, что подтверждают котировки букмекеров. "Евро-Футбол.ру" анонсирует будущее противостояние, которое пройдёт в бельгийском Льеже.

Япония

Сборная Японии на чемпионате мира сыграет в самой непредсказуемой группе, куда также попали Польша, Колумбия и Сенегал. Надо полагать, что «синие самураи» подбирают соперников для товарищеских матчей не просто так. В пятницу команда Вахида Халилходжича сыграла с Мали (1:1), что полезно перед игрой Мундиаля с сенегальцами. Теперь же японцы будут противостоять Украине, которая по игровому рисунку в чём-то похожа на Польшу. В июне Япония сыграет ещё и с Парагваем. Это будет важно перед дуэлью с Колумбией. Грамотный подход, надо сказать.

Украина

Сборная Украины на чемпионат мира не попала, а потому Андрей Шевченко сейчас готовит команду с прицелом на будущее. Как и японцы, украинцы в пятницу также сыграли вничью со счётом 1:1. «Жёлто-синим» противостояла Саудовская Аравия, которая на Мундиале будет соперником сборной России. Теперь Украина постарается порадовать своих фанатов победой.

Статистика личных встреч

Япония — Украина: +1=0-1. Разница мячей: 1-1.

Сборные Японии и Украины провели между собой два товарищеских матча. Всякий раз со счётом 1:0 побеждали хозяева — в 2002-м японцы, в 2005-м украинцы.

Интересные факты

— Сборная Японии выиграла 2 из 7 последних матчей (2 ничьи, 3 поражения).

— Сборная Украины проиграла один из 19 крайних товарищеских матчей (13 побед, 5 ничьих).

— В обоих матчах между Японией и Украиной со счётом 1:0 побеждали хозяева (однажды японцы, однажды украинцы).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Букмекеры дают одинаковый коэффициент на победу каждой из команд. Ранее в матчах между Украиной и Японией всегда побеждали хозяева со счётом 1:0, но на этот раз игра пройдёт на нейтральном поле в Бельгии. Возможно, мы очень рискуем, но сделаем ставку: «Ничья и Тотал меньше 2,5» с коэффициентом 3.95.