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Красноярский клуб стал коллективным Послом ЧМ-2018 по футболу в России
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Красноярский клуб стал коллективным Послом ЧМ-2018 по футболу в России 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Футбольный клуб «Тотем» из Красноярска стал новым Послом чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Представление клуба в роли коллективного Посла состоялось 23 марта в Москве перед началом товарищеского матча между национальными сборными России и Бразилии.
Сертификат Посла ЧМ-2018 основателю ФК «Тотем» Сергею Горбунову вручил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Футбольный клуб «Тотем» образован в 2003 году. Участники команды — воспитанники детского дома №1 г. Красноярска, которые являются неоднократным победителем международного соревнования среди детей из детских домов и школ-интернатов.
"Это огромная честь для нашего клуба и большой стимул для наших ребят, ведь теперь на них большая ответственность, — прокомментировал новую роль «Тотема» Сергей Горбунов. — Мне, как основателю клуба, особенно радостно, ведь это признание, что наша 15-летняя работа была не напрасна".
Во время чемпионата мира воспитанники ФК «Тотем» поддержат сборную России на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. В каждом из этих городов запланированы матчи с командами местных детских домов.
Послы чемпионата мира по футболу 2018 являются частью команды по подготовке проведению в России ЧМ-2018, участвуют в мероприятиях Оргкомитета «Россия-2018» и FIFA, продвигают спорт и здоровый образ жизни, формируют положительный образ России и городов-организаторов турнира.
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