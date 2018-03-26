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Красноярский клуб «Тотем» стал послом чемпионата мира по футболу
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Красноярский клуб «Тотем» стал послом чемпионата мира по футболу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Клуб в качестве посла чемпионата был представлен перед началом товарищеского матча между командами России и Бразилии. Соответствующий сертификат основателю клуба Сергею Горбунову вручил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Во время чемпионата мира дети из футбольного клуба «Тотем» поддержат сборную России на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. В этих городах запланированы матчи клуба с командами местных детских домов.
Послы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 являются частью команды по подготовке и проведению в России ЧМ-2018. Они участвуют в мероприятиях оргкомитета «Россия-2018» и FIFA, продвигают спорт и здоровый образ жизни, формируют положительный образ России и городов-организаторов турнира.
Фото: Крайспорт
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