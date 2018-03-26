Красноярский клуб «Тотем» стал послом чемпионата мира по футболу

Клуб в качестве посла чемпионата был представлен перед началом товарищеского матча между командами России и Бразилии. Соответствующий сертификат основателю клуба Сергею Горбунову вручил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин

Во время чемпионата мира дети из футбольного клуба «Тотем» поддержат сборную России на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. В этих городах запланированы матчи клуба с командами местных детских домов.

Послы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 являются частью команды по подготовке и проведению в России ЧМ-2018. Они участвуют в мероприятиях оргкомитета «Россия-2018» и FIFA, продвигают спорт и здоровый образ жизни, формируют положительный образ России и городов-организаторов турнира.

Фото: Крайспорт