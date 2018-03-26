Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета

Загадочный объект удалось снять одному из пассажиров самолета. По его словам, инцидент произошел в среду, 21 марта.

Необычное видео было опубликовано в Сети одним из пользователей, снятое из салона летевшего самолета. Как отметил автор видео Керри Форидес, странное явление удалось снять в среду, 21 марта, когда пассажирское воздушное судно пролетало над Турцией.

На кадрах видно, как в небе в какой-то момент появляется некий серый объект. По мнению пользователей, это «нечто» будто стояло на месте в то время, как пассажирский самолет пролетал рядом.

«Мое сознание отказывается опознавать, что это было. Никаких сравнений», — пишут пользователи под видео.

Вместе с тем, ряд комментаторов предположил, что, якобы, «неопознанный объект» мог являться самолетом ВВС США. Свое мнение пользователи подкрепляют тем, что американские истребители якобы взлетают под углом, чем и объясняется странный наклон объекта.

«Возможно, это в самом деле был быстрейший правительственный самолет, поскольку они поднимаются не вертикально, а под углом», — отмечают комментаторы.

Видеоролик был просмотрен более 43 тысяч раз. Пользователи все еще гадают, чем мог быть этот загадочный «НЛО», передает издание «The Daily Star».

Ранее пилоты пассажирских самолетов Airbus A321 и Learjet наблюдали в небе над Аризоной неопознанный летающий объект, летевший на высоте 12 с лишним километров. Инцидент произошел 24 февраля. Расстояние между воздушными судами не превышало 11 километров.