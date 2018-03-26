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В Орле мошенница, обворовывавшая стариков, отделалась штрафом
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В Орле мошенница, обворовывавшая стариков, отделалась штрафом 

РИА 57 53 минуты назад
Фото: РИА 57
Железнодорожный районный суд Орла вынес приговор местной жительнице, которая обменивала пенсионерам деньги на билеты банка приколов.
Женщина с образованием в три класса втиралась в доверие к пожилым людям. 7 августа 2015 года ее жертвой стала жительница Копны. Мошенница сообщила, что денежные купюры необходимо поменять на «новые». Забрав все сбережения пенсионерки, женщина оставила ей бумажки.
7 сентября 2015 года мошенница проникла в дом другой пенсионерки под предлогом доплаты к пенсии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Далее снова завела разговор об обмене денег и всучила пожилой женщине билеты банка приколов.
24 ноября 2017 года, придя в дом к одному из пенсионеров, женщина попросила передать имеющиеся у него денежные средства, чтобы переписать их номера. Часть средств после осмотра «проверяющая» вернула мужчине, а часть оставила себе.
Правоохранители оценили действия женщины как мошенничество с причинением значительного материального ущерба гражданам. Вынося приговор, суд признал смягчающими обстоятельствами наличие малолетнего ребенка и добровольное возмещение ущерба. Мошеннице (с учетом трех месяцев, проведенных под стражей) назначено наказание в виде штрафа в 180 тысяч рублей.
Сообщение В Орле мошенница, обворовывавшая стариков, отделалась штрафом появились сначала на РИА 57.
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