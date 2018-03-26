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Скопинцев мечтает оказаться в сборной России
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Скопинцев мечтает оказаться в сборной России 

LiveSport.Ru 34 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев поделился мнением об игре команды и заявил о желании сыграть за сборную России.
«Валерий Георгиевич всегда за креатив. Он просит игроков чаще брать инициативу на себя. Разумеется, не в ущерб эффективности.
У нас сложный календарь, но победы скоро придут, не сомневаюсь. Игра-то есть. Посмотрите на наши голы. Это не случайные мячи, а комбинации, которые отрабатывались на зимних сборах.
Когда получается реализовать заранее задуманное — это суперэмоции! В плане сыгранности, сплоченности у «Ростова» все замечательно.
Я сейчас больше думаю о том, как приносить пользу клубу. Меня несколько раз включали в расширенный состав молодежки, но не более. Ну и ничего страшного. Моя цель и мечта — оказаться в главной сборной России», — приводит слова Скопинцева «Советский спорт».
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