Скопинцев мечтает оказаться в сборной России

Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев поделился мнением об игре команды и заявил о желании сыграть за сборную России.

«Валерий Георгиевич всегда за креатив. Он просит игроков чаще брать инициативу на себя. Разумеется, не в ущерб эффективности.

У нас сложный календарь, но победы скоро придут, не сомневаюсь. Игра-то есть. Посмотрите на наши голы. Это не случайные мячи, а комбинации, которые отрабатывались на зимних сборах.

Когда получается реализовать заранее задуманное — это суперэмоции! В плане сыгранности, сплоченности у «Ростова» все замечательно.

Я сейчас больше думаю о том, как приносить пользу клубу. Меня несколько раз включали в расширенный состав молодежки, но не более. Ну и ничего страшного. Моя цель и мечта — оказаться в главной сборной России», — приводит слова Скопинцева «Советский спорт».