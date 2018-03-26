На Ямале хоккеисты 40+ решили, кто поедет в Сочи

Хоккеисты трёх ямальских городов встретились в Надыме на итоговом турнире отборочного этапа Всероссийского фестиваля среди любительских команд старше сорока лет. Ледовые дружины из Нового Уренгоя, Надыма и Ноябрьска боролись за главный приз соревнований — путёвку в Сочи на финал Ночной хоккейной лиги.

После полуфинальных поединков на игре за третье и четвёртое место сошлись две ноябрьские команды — «Авангард» и «Ямальские стерхи». Их борьба закончилась счётом 1:10 в пользу стерхов. За звание лидеров и поездку в Сочи состязались новоуренгойский «Факел» и надымский «Арктур». В начале первого периода хоккеисты обменялись «любезностями», отправив в ворота друг друга по одной шайбе. Затем ледовая дружина газовой столицы перехватила преимущество и сохраняла его до конца матча. Несмотря на это, местные болельщики продолжали поддерживать хозяев поля.

— Маловероятно, что наши забьют ещё, мало времени осталось. Но им будет приятна поддержка — призналась Даша Касьянова. — Я всегда хожу болеть за папу, он в команде «Арктур», поэтому я знаю все правила. Если бы в городе был девчачий хоккей, то я бы тоже играла.

В итоге гости обыграли надымчан со счётом 1:4. Теперь хоккеисты «Факела» начнут серьёзно готовиться к Всероссийскому фестивалю, который пройдёт в начале мая. Для них это будет уже вторая поездка в Сочи.

— В прошлый раз мы остались довольны результатом. По итогам игр мы были в середине списка всех участников, — сказал Александр Жданов , защитник команды «Факел». — Фестиваль — это очень значимое событие, можно сказать, любительская олимпиада, на которую приезжают команды со всей страны. Поэтому подготовка будет основательной, станем чаще проводить тренировки. Нам есть на кого равняться, мы занимаемся вместе с ребятами от 18 лет. В этом возрасте, конечно, уже не так легко всё даётся, но стараемся не отставать от молодых. Деваться некуда, хоккей — наша жизнь!

В Сочи «Факелу» предстоит показать, насколько ямальцы могут конкурировать со спортсменами из других регионов. С каждым годом хоккеисты нашего округа улучшают свои результаты, отметил региональный представитель Ночной хоккейной лиги Василий Блохов.

— Наши ветераны довольно сильные и показывают интересные, напряжённые игры, — поделился он. — Уровень игроков достаточно высокий, причём не только «Факела», а всех участников итогового турнира. Об этом можно судить по тому, что исход сегодняшней встречи был непредсказуем. У ветеранов есть многолетний опыт и хорошая закалка, но в Сочи понадобится и удача.