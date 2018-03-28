280 новосибирцев не получат пенсии из-за серых зарплат

Беда в том, что начиная с 1990-х Алексей Иванович по большей части получал зарплату «в конверте». Его хозяин, индивидуальный предприниматель, владелец нескольких грузовых автомобилей, нанимая водителей, не трудоустраивал их, как положено по закону, а просто рассчитывался с работниками за каждый совершенный рейс. Размер денежного вознаграждения нашего земляка вполне устраивал, условия работы и график — тоже, а вот о будущей пенсии он как-то не думал.

Соглашаясь на такие условия работы, человек сам лишает себя уверенности в завтрашнем дне. И герою нашей истории, можно сказать, еще повезло: он все-таки получает пенсию, пусть и небольшую. А кому-то просто отказали. Таких людей в регионе немного, но они есть.

— Органами Пенсионного фонда России Новосибирской области в прошлом году было назначено 50 720 пенсий, из них страховых — 42 352, — рассказала руководитель пресс-службы отделения ПФР по Новосибирской области Татьяна Понедельникова. — По причине недостатка минимального стажа и пенсионных коэффициентов органами ПФР было принято решение об отказе в установлении страховой пенсии в отношении 280 человек. Это 0,55 процента от общего числа пенсий, установленных в регионе. В среднем по России этот показатель составляет около 1 процента. Причем каждый такой случай мы рассматриваем индивидуально. Бывает, что человеку для получения страховой пенсии не хватает буквально нескольких месяцев страхового стажа. В этом случае он может пойти поработать, чтобы этот стаж набрать, а потом снова обратиться к нам, и пенсия будет назначена.

Как заработать баллы

За годы новейшей российской истории пенсионное законодательство менялось не раз. Новые правила формирования пенсионных прав и расчета пенсий действуют у нас в стране с 1 января 2015 года. Если коротко, то теперь дела обстоят так. Если человек работает и получает белую зарплату, с нее производятся страховые отчисления, в зависимости от размера которых ему каждый год начисляется определенное количество пенсионных коэффициентов, или баллов. Понятно, что чем выше зарплата, тем больше баллов. Страховой стаж тоже имеет значение. При достижении пенсионного возраста человек может обратиться в Пенсионный фонд за назначением пенсии. В 2018 году для установления страховой пенсии по старости надо иметь не менее девяти лет стажа и 13,8 пенсионного коэффициента (балла). Эти требования будут постепенно увеличиваться: до 15 лет необходимого стажа к 2024 году и 30 пенсионных коэффициентов (баллов) к 2025 году. Естественно, пенсионные баллы начисляются только с белой зарплаты.

— Хочу особо подчеркнуть, что сформированные до 2015 года пенсионные права граждан никуда не пропали, а переведены в пенсионные баллы и зафиксированы на вашем пенсионном счете в системе ПФР, — говорит Татьяна Понедельникова. — Так что у граждан, которые трудятся не первый год и приближаются к пенсионному возрасту, уже накоплен значительный багаж пенсионных коэффициентов. Продолжая трудиться и получая заработную плату, гражданин зарабатывает пенсионные коэффициенты. Для примера: при средней заработной плате в регионе в 32–33 тысячи рублей за год «откладывается» четыре пенсионных балла.

Пенсия будет. Но позже и маленькая

Человек достиг пенсионного возраста и решил обратиться за пенсией. Как же происходит ее расчет? Все просто. Количество накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного пенсионного балла (ее размер каждый год индексируется). С 1 января 2018 года стоимость пенсионного балла составляет 81 рубль 49 копеек. К полученной сумме прибавляется размер фиксированной выплаты (сегодня это 4 982 рубля 90 копеек) и накопительная пенсия, если гражданин формировал пенсионные накопления.

Но как быть, если человек не работал по независящим от него причинам? Например, ухаживал за тяжелобольной мамой. В этом случае волноваться не стоит: пенсионные баллы он все равно получит. Их начисляют, например, за каждый год ухода за нетрудоспособными пожилыми гражданами старше 80 лет, инвалидами I группы, детьми-инвалидами, ухода за детьми до полутора лет (в пределах шести лет в общей сложности), за каждый год военной службы по призыву, в некоторых других случаях.

Даже если человек в своей жизни не проработал ни дня (хотя трудно себе такое представить), совсем без средств к существованию в старости он все равно не останется. Правда, получать пенсию он начнет позже. Социальная пенсия назначается по достижении возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Сегодня ее размер в нашем регионе составляет 6 041 рубль. Поскольку это меньше прожиточного минимума, таким пенсионерам, если они не работают, назначают еще и социальную доплату, чтобы довести до суммы 8 725 рублей (прожиточный минимум для пенсионеров в нашем регионе на текущий год). Так что, если не хочется в старости перебиваться с хлеба на воду, лучше позаботиться об этом заранее и не вестись на предложения получать зарплату «в конверте», как бы завлекательно они не звучали.

Важно

Самый простой способ узнать, сколько у вас пенсионных баллов, — посмотреть выписку из лицевого счета, которую можно запросить на приеме в Пенсионном фонде или МФЦ, на портале «Госуслуги» или на сайте ПФР в «Личном кабинете». Также из выписки можно узнать страховой стаж и сумму пенсионных накоплений. Следует учитывать, что указанных данных до 2000 года в системе обязательного пенсионного страхования нет, поэтому в выписке они не отражаются.