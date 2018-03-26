Шамиль Газизов: «Бороться с плохой погодой можно стадионами с крышей»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» отметил, что для российским командам нужны манежи и крытые стадионы.

— Весной снова поднялась тема плохих газонов и низкой температуры, из-за которой даже перенесли матч Кубка России. Как считаете, что нужно сделать, чтобы решить эту проблему навсегда?

— Строить манежи и стадионы с крышей. Как пример — арена на Крестовском острове. Не важно, какая погода на улице, зато внутри тепло и болельщиков приходит под 50 тысяч на каждый матч. Это показывает, что футбол в России интересен людям, но нужны комфортные условия.

— Но не у всех же есть столько денег, чтобы строить арены с крышей…

— Надеюсь, когда-нибудь мы придем к тому, что финансирование клубов будет идти немножечко по-другому. И необязательно же строить огромные стадионы, можно возвести 10 — 15-тысячник с крышей, это было бы намного дешевле.

— «Уфа» не планирует строить такой стадион?

— Я был бы счастлив, если бы на территории республики существовало такое сооружение. Стадион стал бы украшением Башкортостана, не только в плане спорта, но и сточки зрения искусства. Но пока таких планов нет. ( Павел ГУРЕВИЧ

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