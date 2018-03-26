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В Сосновом Бору выбрали «супербабушеку» и «супердедушку»
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В Сосновом Бору выбрали «супербабушеку» и «супердедушку» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В Сосновом Бору прошел юбилейный десятый городской творческий конкурс «Супербабушка» и «Супердедушка».
В воскресенье, 25 марта, в танцевальном зале Дворца культуры «Строитель» пять бабушек и дедушек соревновались за звание «Супер». Возраст участников — от 66 до 77 лет.
Участники конкурса рассказывали о себе и своей семье, о том, как приехали в Сосновый Бор и прожили здесь добрую половину жизни, своих увлечениях и работе. Они также состязались в танцах, пели песни и даже дефилировали в модных нарядах.
Почетным титулом «Супербабушка-2018» жюри наградило Аллу Сырейщикову, недавно отметившую юбилей. Звание «Супердедушка» в этом году досталось Владимиру Денисову.
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