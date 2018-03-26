Десятый Чемпионат по зимнему плаванию прошел в минувшую субботу, 24 марта, на территории Центральной спасательной станции Орла.
Обеспечивали безопасность соревнований сотрудники регионального МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. Организатором соревнований стало Орловское региональное отделение Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания, которое возглавляет Римма Васильчук.
Более 20 любителей зимнего плавания приняли участие в заплыве на 25 и 50 метров. В основном участниками заплывов стали мужчины в различных возрастных категориях от 25 до 71 года. Женщин на Чемпионате представляли Римма Васильчук и Ольга из Орла.
16-летняя девушка, дебютировавшая на соревнованиях, достойно справилась с дистанцией. Её бурными овациями ее приветствовали все присутствующие, а спасатель-водолаз, донес девушку на руках до берега.
Партнеры соревнований подготовили для участников горячий чай и угощение. После подведения итогов, все участники получили памятные подарки и дипломы.
Сообщение Орловские моржи провели Чемпионат по зимнему плаванию появились сначала на РИА 57.