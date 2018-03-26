Орловские моржи провели Чемпионат по зимнему плаванию

Десятый Чемпионат по зимнему плаванию прошел в минувшую субботу, 24 марта, на территории Центральной спасательной станции Орла.

Обеспечивали безопасность соревнований сотрудники регионального МЧС , сообщает пресс-служба ведомства. Организатором соревнований стало Орловское региональное отделение Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания, которое возглавляет Римма Васильчук.

Более 20 любителей зимнего плавания приняли участие в заплыве на 25 и 50 метров. В основном участниками заплывов стали мужчины в различных возрастных категориях от 25 до 71 года. Женщин на Чемпионате представляли Римма Васильчук и Ольга из Орла.

16-летняя девушка, дебютировавшая на соревнованиях, достойно справилась с дистанцией. Её бурными овациями ее приветствовали все присутствующие, а спасатель-водолаз, донес девушку на руках до берега.

Партнеры соревнований подготовили для участников горячий чай и угощение. После подведения итогов, все участники получили памятные подарки и дипломы.