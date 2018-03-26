«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Селтика» 

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах левого защитника «Селтика» Кирана Тирни, информирует Daily Record.
Жозе Моуринью видит в 20-летнем футболисте альтернативу Алексу Сандро, за которого «Ювентус» требует свыше 70 миллионов.
Кроме того, «красных дьяволов» подкупает универсальность игрока сборной Шотландии, способного сыграть на любой позиции в обороне.
За трансфер Тирни придется заплатить около 20 миллионов фунтов. В прошлом году он заключил с «Селтиком» новый шестилетний контракт.
При этом «МЮ» может расстаться с защитниками Люком Шоу, Маттео Дармианом и Дэйли Блиндом.