«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Селтика»

Манчестер Юнайтед » заинтересован в услугах левого защитника «Селтика» Кирана Тирни, информирует Daily Record.

Жозе Моуринью видит в 20-летнем футболисте альтернативу Алексу Сандро, за которого «Ювентус» требует свыше 70 миллионов.

Кроме того, «красных дьяволов» подкупает универсальность игрока сборной Шотландии, способного сыграть на любой позиции в обороне.

За трансфер Тирни придется заплатить около 20 миллионов фунтов. В прошлом году он заключил с «Селтиком» новый шестилетний контракт.