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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Селтика»
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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Селтика» 

LiveSport.Ru 47 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах левого защитника «Селтика» Кирана Тирни, информирует Daily Record.
Жозе Моуринью видит в 20-летнем футболисте альтернативу Алексу Сандро, за которого «Ювентус» требует свыше 70 миллионов.
Кроме того, «красных дьяволов» подкупает универсальность игрока сборной Шотландии, способного сыграть на любой позиции в обороне.
За трансфер Тирни придется заплатить около 20 миллионов фунтов. В прошлом году он заключил с «Селтиком» новый шестилетний контракт.
При этом «МЮ» может расстаться с защитниками Люком Шоу, Маттео Дармианом и Дэйли Блиндом.
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