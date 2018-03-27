Сборная России вместе с РФС и FFF возложили цветы в память о жертвах в Кемерове (видео)

Футболисты и тренерский штаб сборной России, руководство РФС , Федерации футбола Франции (FFF), а также представители французского посольства почтили память погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре.

Спортсмены возложили цветы на Дворцовой площади у Александровской колонны в Санкт-Петербурге, сообщает Twitter сборной России.

Футболисты и тренерский штаб сборной России, руководство РФС и Федерации футбола Франции, представители французского посольства почтили память погибших в результате пожара в Кемерове, возложив цветы на Дворцовой площади у Александровской колонны. pic.twitter.com/JweTf4X6j8

— Сборная России (@mTeaRussia) 27 марта 2018 г.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.