Ещё
Сборная России вместе с РФС и FFF возложили цветы в память о жертвах в Кемерове (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России вместе с РФС и FFF возложили цветы в память о жертвах в Кемерове (видео) 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Петербургский дневник
Футболисты и тренерский штаб сборной России, руководство РФС, Федерации футбола Франции (FFF), а также представители французского посольства почтили память погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре.
Спортсмены возложили цветы на Дворцовой площади у Александровской колонны в Санкт-Петербурге, сообщает Twitter сборной России.
Футболисты и тренерский штаб сборной России, руководство РФС и Федерации футбола Франции, представители французского посольства почтили память погибших в результате пожара в Кемерове, возложив цветы на Дворцовой площади у Александровской колонны. pic.twitter.com/JweTf4X6j8
— Сборная России (@mTeaRussia) 27 марта 2018 г.
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
Советский спорт: последние новости
Вячеслав Колосков: Пока не могу понять в какой футбол играет сборная России Глава МИД Великобритании: У нас нет планов бойкотировать ЧМ-2018 через сборную Англии Андрей Талалаев: Без Кузяева и Зобнина сборная России обескровлена
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию28
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России109
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение