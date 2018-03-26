В небе Камбоджи образовалась энергетическая дуга, которую никто раньше не видел

Таинственное и мистическое явление появилось в небе над Камбоджи и очевидцы были буквально шокированы увиденным. Необычное явления было замечено людьми 5 дней назад и люди уверяют, что раньше подобного не происходило и они даже не понимаю, что это вообще может быть! Очевидцам удалось снять видеозапись, которую они сразу выложили в Сеть и пользователи, посмотревшие запись также находятся в недоумении. Словно река, но только в небе. Может быть салют? Задавали вопрос другие удивлённые пользователи. Однако, не всё так просто в этой мистической и удивительной новости, владелец видео не хочет раскрывать то, где он заснял данный феномен, что наталкивает на мысль о возможной фальсификации. Однако, в последнее время на нашей планете происходит множество таинственных явлений, что пугает многих людей. Земля трескается по всей территории планеты, оставляя огромные линии, словно окутывая паутиной весь земной шар. Кроме того, очень много явлений происходит в небе, от странных шаров, до вспышек и некоторое считают эти знаки предшественником апокалипсиса.