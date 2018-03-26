Виссам Бен-Йеддер: дубль де Хеа, вылет «МЮ», сборная Франции

И почему он в запасе у Монтеллы? А также: при чём здесь Рияд Марез и что такое «Бен-Йебют»?

Многие обратили внимание на эту фамилию после того, как Бен-Йеддер вышел на замену в матче Лиги чемпионов и положил два гола в ворота де Хеа за шесть минут. Он отметил это событие фразой о том, что надо иметь терпение, чтобы дождаться своего шанса, и тут же получил вызов в сборную. И получил свои 15 минут на поле.

Детство: дружба с Марезом

Бен-Йеддер родился в тунисской семье в Сарселе, коммуне в 20 км к северу от Парижа. В детстве он дружил с Риядом Марезом: они вместе росли на улицах, хотя и играли за разные детские команды. Рияд бегал в «Сарселе», а Виссам забивал за «Альфорвиль». В интервью УЕФА форвард вспоминает, как они с Марезом играли за команду двора, а когда матч заканчивался, шли в соседний двор и играли за него. И так до тех пор, пока «мама не начинала кричать».

Тогда его впервые стали называть Бен-Йебют. Слово but переводится с французского как «гол», так что прозвище было комплиментарным: Виссам Бен-Йегол. Ну, примерно.

Несмотря на эти воспоминания, детство было непростым. «В мире полно мест, где растут талантливые футболисты, так что из моего пригорода было непросто привлечь внимание», — объясняет Виссам. В дворовом футболе он пытался впечатлить парней постарше, чтобы его взяли играть. В районной школе пытался впечатлить тренеров. В общем, типичная ситуация для неблагополучного района. Отсюда и простые, но логичные рассуждения Бен-Йеддера о природе успеха: «Нельзя сомневаться. Надо терпеть и верить, что рано или поздно ты получишь шанс. Шанс надо преследовать, а когда найдёшь, то ухватиться за него».

Гоняться за шансом пришлось довольно долго. Ему уже исполнилось 19, когда его заметили в «Альфорвиле» скауты «Тулузы» и пригласили в молодёжную команду. Зато Бен-Йеддер стал быстро навёрстывать: за два месяца пробился в основу. До конца сезона он играл за оба состава. В 2011 году окончательно перебрался во взрослую команду. В глубокий запас.

Интерес «Шахтёра», «Арсенала» и переход в «Севилью»

Ещё через год Бен-Йеддер закрепился в старте и примерно тогда впервые привлёк внимание за пределами Франции. В 2013 году его просматривали скауты «Шахтёра»: по информации beIN Sport был предметный интерес к игроку. Это не то чтобы гарантия качества, но показатель — трансферную политику «Шахтёра» тех времён хочется назвать образцовой. Но Виссам остался и забил в том сезоне 15 мячей.

В следующем — опять 15. Стабильность усиливалась одинаковым количеством голевых передач: три сезона подряд он делал по пять ассистов в Лиге 1. Наконец, в сезоне-2015/16 Виссам забил 17 голов при тех же неизменных пяти ассистах. Это не показатель топ-форварда, но неплохо. И достаточно, чтобы привлечь внимание «Арсенала». Тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра позже так прокомментирует выбор футболиста: «Виссаму пришлось выбирать. „Арсенал“ — великий клуб, но не был лучшим выбором для него».

Он выбрал «Севилью», которой как раз понадобилась замена Кевину Гамейро . «Бен-Йеддер — не замена Гамейро, он лучше. Он тоже отлично завершает атаки, но ещё и хорош с мячом», — это тоже Паскаль Дюпра. В первый сезон в Испании Бен-Йеддер делил игровое время с Лусиано Вьетто и Стеваном Йоветичем, но по сумме набрал больше всего игровых минут среди центрфорвардов — 2268. И забил 18 голов во всех турнирах. В общем, освоился.

Почему он в запасе у Монтеллы?

Форварды Виссам Бен-Йеддер и Луис Муриэль провели в сезоне практически поровну времени. Но это тот случай, когда не стоит доверять статистике. Эти цифры не говорят о главном. При Эдуардо Бериццо именно француз был первым выбором, а при Монтелле он оказался в запасе. Объясняется это очень просто.

Эдуардо Бериццо и Винченцо Монтеллу объединяет то, что им обоим нравится играть от себя. Чтобы команда владела мячом и много атаковала. Но вот средства, которыми они достигают эти цели, — очень разные. Бериццо делал ставку на быструю доставку мяча в штрафную. Ему был нужен форвард, который много играет в штрафной и готов открываться под передачу за спину защитникам. Бен-Йеддер был выключен из игры в пас (делал 15 пасов в среднем за матч), и тренера это устраивало. Монтелле нужно другое.

Итальянцу нужно, чтобы форвард растягивал атаку не в глубину, а в ширину, под смещения быстрых игроков второго темпа атаки. Который играет глубже, чем центрфорвард. И такой игрок у Монтеллы в принципе есть. Это Луис Муриэль. Другое дело, что Муриэлю для гола нужно примерно три голевых момента. Вероятно, его достоинства перевешивают этот недостаток. Спорно, но это дело тренера.