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«Атлетико» начал переговоры по трансферу Дибалы
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«Атлетико» начал переговоры по трансферу Дибалы 

Советский спорт 1 час назад
По информации источника, игрок сборной Аргентины получил предложение от «Атлетико».
Отмечается, что нападающим также интересуются «ПСЖ» и "Манчестер Юнайтед", однако аргентинец отдает предпочтение испанскому клубу, который тренирует его соотечественник Диего Симеоне.
Источник уверяет, что «Атлетико» предложил «Юве» 120 млн евро и готов осуществить сделку по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Дибала провел встречу с Симеоне и обсудил возможный переход этим летом.
На данный момент 24-летний форвард провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 85 млн евро.
Добавим, что этим летом «Атлетико», скорее всего, покинет французский форвард Антуан Гризманн. Не исключено, что Симеоне рассматривает игрока «Юве» в качестве замены.
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