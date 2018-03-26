«Атлетико» начал переговоры по трансферу Дибалы

По информации источника, игрок сборной Аргентины получил предложение от «Атлетико».

Отмечается, что нападающим также интересуются «ПСЖ» и "Манчестер Юнайтед" , однако аргентинец отдает предпочтение испанскому клубу, который тренирует его соотечественник Диего Симеоне.

Источник уверяет, что «Атлетико» предложил «Юве» 120 млн евро и готов осуществить сделку по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Дибала провел встречу с Симеоне и обсудил возможный переход этим летом.

На данный момент 24-летний форвард провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 85 млн евро.