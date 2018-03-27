Омич потерял 1,8 млн рублей, надеясь получить компенсацию за лекарства

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

49-летний житель Омска обратился с полицию с заявлением о краже крупной суммы денег. Полицейские опросив пострадавшего выяснили, что начиная с ноября 2017 года мужчина переводил небольшие суммы мошенникам, которые пообещали ему выплатить компенсацию за приобретенные ранее медицинские препараты в фирме, которая в настоящее время обанкротилась. Изначально мужчине пообещали вернуть 450 тыс. рублей, но с течением месяцев сумма обещанной компенсации увеличилась до 2 млн рублей. Однако никаких денег омич так и не получил.

Полиция расследует данное дело: в первую очередь, направлены запросы в банки. Также устанавливается личность подозреваемого, которому за мошенничество грозит до 10 лет лишения свободы.