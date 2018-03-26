Омичи расплатились за покупку машины деньгами, напечатанными на принтере

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

СУ регионального УМВД завершил расследование в отношении двух омичей, обвиняемых в перевозке, хранении и сбыте поддельных банкнот. Молодые люди были задержаны по данному обвинению в ноябре 2017 года.

В октябре 2017 года омичи приобрели поддельные купюры на общую сумму 410 тыс. рублей — 82 купюры номиналом 5 тыс. рублей. На эти деньги молодые люди решили купить подержанный автомобиль. Однако во время покупки машины их задержала полиция. В результате сотрудники УМВД изъяли у подозреваемых 82 купюры.

«Согласно заключению эксперта 82 денежных билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей представляют собой два склеенных листах бумаги, а изображение лицевой и оборотной сторон — герба города Хабаровска, эмблемы Банка России выполнены с помощью цветного принтера», — сообщают в полиции.

Экспертиза подтвердила вину молодых людей, в итоге им за перевозку, хранение и сбыт поддельных денег грозит лишение свободы на срок до 8 лет.