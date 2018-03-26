Ещё
Матч номер два для рональда Кумана: Португалия против Нидерландов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матч номер два для рональда Кумана: Португалия против Нидерландов 

Soccer News 54 минуты назад
Фото: Soccer News
Португалия — Нидерланды
Стадион: «Стад де Женев» (Швейцария)
Начало матча: 21:30  Сборная Португалии в рамках подготовки к Чемпионату Мира 2018 проведет товарищеский поединок против команды Нидерландов. Совершенно разные цели на матч у наставников дружин: если подопечным Сантуша пора наигрывать состав непосредственно к Мундиалю, то Куман будет действовать на перспективу — его команда ЧМ-2018 пропустит. Встреча состоится в швейцарском Каруже на 30-тысячном местном стадионе.
Не считая вылета от чилийцев в серии пенальти полуфинала Кубка Конфедераций, сборная Португалии не проигрывает вот уже 14 матчей к ряду. В рамках квалификации на Мундиаль команда Сантуша выиграла свою отборочную группу B, одержав 9 побед в 10 поединках. После этого Криштиану и компания обыграли в товарищеском матче Саудовскую Аравию (3:0), сыграли вничью с США (1:1), и выдали великолепный камбэк в игре с Египтом (2:1), забив два гола уже на последних минутах встречи. Встреча со сборной Нидерландов должна отчетливо показать, на что могут рассчитывать португальцы на грядущем Чемпионате Мира.
А вот сами голландцы Мундиаль пропускают: в отборочной группе A подопечные Данни Блинда заняли лишь третью строчку, пропустив вперед французов со шведами. В начале февраля команду возглавил Рональд Куман, и первый его матч во главе сборной был проигран — 0:1 от англичан на «Амстердам Арене». Никто особо не настроен ругать «оранжевых»: все-таки в сборной грядет перестройка, и новым игрокам нужно дать время. Их главная цель в ближайших поединках — подготовка к отборочному турниру Евро-2020, включающая в себя смену поколений и формирование нового лица нидерландской дружины.
Интересные факты противостояния Португалии и Нидерландов:
Последний раз голландцы обыгрывали португальцев в рамках отбора к Чемпионату Европы 1992 года.
Сборная Нидерландов проиграла лишь 1 из 6 последних поединков во всех турнирах.
Португальцы последний раз проигрывали в марте прошлого года: 2:3 от шведов в товарищеском матче.
Ориентировочные составы на игру:
Португалия: Патрисиу, Соареш, Роланду, Фонте, Геррейру, Моутинью, Фернандеш, Куарежма, Гедеш, Андре Силва, Роналду.
Нидерланды: Силлессен, Де Врей, Ван Дейк, Аке, Де Бек, Стротман, Хатебур, Ван Анхольт, Клюйверт, Депай, Вегорст.
Прогноз на матч Португалия — Нидерланды:
Небольшое преимущество букмекеры отдают португальской сборной — все-таки будущий участник ЧМ выглядит поприличнее. У подопечных Сантуша нет времени на эксперименты, в то время как Куман отчасти будет наигрывать молодых футболистов. Так что матч обещает быть очень зрелищным и богатым на события.
Победу португальцев букмекеры оценивают коэффициентом 2,25, ничью — 3,38, викторию голландцев — 3,54.
Не пропустите: Что там у Трампа? МЛС: вести с американских полей
Soccer News: последние новости
Куртуа: "Критика ван Гала? Так называемые эксперты ничего не понимают во вратарской игре" Туран пригрозил журналисту расправой Летом Моуринью рассчитывает потратить свыше 200 миллионов евро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»
Шипулина заподозрили в использовании допинга60
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас38
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой124
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ39
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение