Матч номер два для рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Португалия — Нидерланды

Стадион: «Стад де Женев» (Швейцария)

Начало матча: 21:30 Сборная Португалии в рамках подготовки к Чемпионату Мира 2018 проведет товарищеский поединок против команды Нидерландов. Совершенно разные цели на матч у наставников дружин: если подопечным Сантуша пора наигрывать состав непосредственно к Мундиалю, то Куман будет действовать на перспективу — его команда ЧМ-2018 пропустит. Встреча состоится в швейцарском Каруже на 30-тысячном местном стадионе.

Не считая вылета от чилийцев в серии пенальти полуфинала Кубка Конфедераций, сборная Португалии не проигрывает вот уже 14 матчей к ряду. В рамках квалификации на Мундиаль команда Сантуша выиграла свою отборочную группу B, одержав 9 побед в 10 поединках. После этого Криштиану и компания обыграли в товарищеском матче Саудовскую Аравию (3:0), сыграли вничью с США (1:1), и выдали великолепный камбэк в игре с Египтом (2:1), забив два гола уже на последних минутах встречи. Встреча со сборной Нидерландов должна отчетливо показать, на что могут рассчитывать португальцы на грядущем Чемпионате Мира.

А вот сами голландцы Мундиаль пропускают: в отборочной группе A подопечные Данни Блинда заняли лишь третью строчку, пропустив вперед французов со шведами. В начале февраля команду возглавил Рональд Куман, и первый его матч во главе сборной был проигран — 0:1 от англичан на «Амстердам Арене». Никто особо не настроен ругать «оранжевых»: все-таки в сборной грядет перестройка, и новым игрокам нужно дать время. Их главная цель в ближайших поединках — подготовка к отборочному турниру Евро-2020, включающая в себя смену поколений и формирование нового лица нидерландской дружины.

Интересные факты противостояния Португалии и Нидерландов:

Последний раз голландцы обыгрывали португальцев в рамках отбора к Чемпионату Европы 1992 года.

Сборная Нидерландов проиграла лишь 1 из 6 последних поединков во всех турнирах.

Португальцы последний раз проигрывали в марте прошлого года: 2:3 от шведов в товарищеском матче.

Ориентировочные составы на игру:

Португалия: Патрисиу, Соареш, Роланду, Фонте, Геррейру, Моутинью, Фернандеш, Куарежма, Гедеш, Андре Силва, Роналду.

Прогноз на матч Португалия — Нидерланды:

Небольшое преимущество букмекеры отдают португальской сборной — все-таки будущий участник ЧМ выглядит поприличнее. У подопечных Сантуша нет времени на эксперименты, в то время как Куман отчасти будет наигрывать молодых футболистов. Так что матч обещает быть очень зрелищным и богатым на события.

Победу португальцев букмекеры оценивают коэффициентом 2,25, ничью — 3,38, викторию голландцев — 3,54.

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