Команда Северного флота по зимнему плаванию успешно выступила на чемпионате Мурманской области

Североморцы завоевали по 2 золотые и серебряные медали, а также одну бронзовую в различных возрастных категориях.

Команда Северного флота, состоящая из девяти человек под руководством заместителя командующего флотом по вооружению капитана 1 ранга Юрия Трипольского, успешно выступила на чемпионате Мурманской области по зимнему плаванию, который состоялся сегодня на озере Имандра близ города Апатиты.

Североморцы завоевали по 2 золотые и серебряные медали, а также одну бронзовую в различных возрастных категориях. Кроме этого они заняли второе место в эстафете.

Следующими состязаниями, на которых будут выступать флотские «моржи» станет массовый заплыв в Кольском заливе, традиционно проходящий в сентябре в рамках фестиваля спорта «Гольфстрим». Также они планируют принять участие в чемпионате мира по зимнему плаванию, который через год будет принимать город-герой Мурманск.