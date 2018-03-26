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Команда Северного флота по зимнему плаванию успешно выступила на чемпионате Мурманской области
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Команда Северного флота по зимнему плаванию успешно выступила на чемпионате Мурманской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Североморцы завоевали по 2 золотые и серебряные медали, а также одну бронзовую в различных возрастных категориях.
Команда Северного флота, состоящая из девяти человек под руководством заместителя командующего флотом по вооружению капитана 1 ранга Юрия Трипольского, успешно выступила на чемпионате Мурманской области по зимнему плаванию, который состоялся сегодня на озере Имандра близ города Апатиты.
Североморцы завоевали по 2 золотые и серебряные медали, а также одну бронзовую в различных возрастных категориях. Кроме этого они заняли второе место в эстафете.
Следующими состязаниями, на которых будут выступать флотские «моржи» станет массовый заплыв в Кольском заливе, традиционно проходящий в сентябре в рамках фестиваля спорта «Гольфстрим». Также они планируют принять участие в чемпионате мира по зимнему плаванию, который через год будет принимать город-герой Мурманск.
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